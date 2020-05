Débusqueur de sons et de silences loquaces, Stéphane Dupont avait inventé la “photographie radiophonique” une sorte d'échappée belle qui s'emparait des ondes et faisait rêver l'auditeur. Une porte qui grince, un chien qui aboie, des confidences à voix basse,... et c'était déjà le début du voyage. Celui qui pouvait vous mener du fond d'une étable ou d'un champ de pommes de terre au Bar de l'Estacade en passant par La Quatrième Dimension.

Homme de radio et de rencontres fécondes, animateur et producteur, Stéphane Dupont avait 70 ans. Il avait rangé ses micros de la RTBF, où il était entré au début des années 70 et avait bâti toute sa carrière, avant de partir à la pension en janvier 2011. Sa voix - traînante et un peu nasillarde - reconnaissable entre toutes, résonnait encore au fil de quelques archives sur La Première.



L'émission "Par Ouï-dire" lui rendra hommage ce mardi soir à 22h en rediffusant Les Passeurs de la Semois : une balade en barque, réalisée à la fin du mois d’août 2002, entre Chiny et Lacuisine, un voyage dans la nature mais aussi dans le temps, en compagnie des passeurs Matthieu le jeune et Firmin l’ancien. Une séquence à réécouter sur Auvio.

Pendant des années, selon le témoignage d’un auditeur, il a tenté de "faire respirer la réalité tout en procurant du rêve". A l'heure qu'il est, Stéphane Dupont doit être accoudé au Bar de l'Estacade.