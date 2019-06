Stephane Pauwels et RTL : une histoire définitivement enterrée ? On dirait bien que cette fois, cela sent la fin. Selon nos infos, les dirigeants de la chaîne auraient pris leur décision après avoir appris que deux nouveaux chefs d’inculpation étaient requis par le parquet fédéral à l’encontre de l’animateur vedette. À savoir ceux de détention de cocaïne et de tentative de faux en écriture.

Le 9 août 2018, au lendemain de l’arrestation et l’inculpation du présentateur pour le home invasion de Lasne, le groupe RTL Belgium avait annoncé dans un communiqué que Stephane Pauwels était suspendu avec effet immédiat et à titre conservatoire. "La direction de RTL Belgium espère vivement que la clarté pourra être apportée le plus rapidement possible sur cette affaire", déclarait alors la chaîne.

