Télématin en crise

Quatre saisons deet pas une de plus pour Laurent Bignolas. Selon, l'animateur ne rempilera pas aux commandes de l'émission de France 2 à la rentrée prochaine. En cause, les audiences qu'il n'aurait pas réussi à maintenir à flots depuis le départ de son prédécesseur; William Leymergie, en 2017. Contacté par le quotidien français, le principal intéressé se dit étonné. "s'est-il exclamé.

Cela ne représente toutefois que la partie visible de l'iceberg. En effet, à la chute des audiences doit s'ajouter un autre problème: l'ambiance exécrable qui régnerait au sein de l'équipe de Télématin. Celle-ci a commencé à se faire ressentir à la suite du départ de William Leymergie, il y a quatre ans. Coupes budgétaires obligent, l'émission a été contrainte de se séparer de nombreux de ses chroniqueurs. La mèche était allumée...

De son côté, Laurent Bignolas n'a pas réussi à se faire une place au sein de son équipe. Echanges tendus, incompréhensions, l'ambiance dans les coulisses n'a fait que se déteriorer. A tel point que le mot "crise" a été de nombreuses fois utilisé pour qualifier la situation de Télématin. En février 2020, le présentateur s'était confié dans les colonnes du Parisien. Il y confiait avoir le sentiment d'être la victime d'une "campagne de dénigrement". "Ce n'est pas évident de travailler en souriant quand on se prend ça dans la gueule", disait-il avant d'ajouter qu'il avait été, pendant plus d'un an, "sans arrêt sur la défensive, à chercher qui (lui) mettait des coups de couteau dans le dos". "Je n'avais pas d'alliés, pas d'amis. C'est dur", s'était-il plaint.

"Il y a eu une rupture"

Interviewé par le magazine Télépro, Frédérick Gersal, chroniqueur de Télématin depuis 1993, a confirmé l'ambiance tendue qui régnait dans les couloirs de l'émission depuis le départ de William Leymergie. "Il y a eu une rupture, c'est incontestable. Quelqu'un qui était omniprésent dans cette émission et pour cause il l'a créée, il l'a dirigée et il s'occupait de tout. Il était présent à toutes les strates et à tous les niveaux. Quand il est parti, au bout de 30 ans, il y a quelques jalons qui ont dû être bougés. Ça, c'est incontestable. Après il y a eu effectivement quelques soucis en ce qui concerne certains contrats, ça a été compliqué", confie-t-il avant de comparer l'arrivée de Laurent Bignolas à un véritable "séisme (...) après 30 ans de présence d'un patron omniprésent." Il reconnait que cela avait difficile de "tourner la page", de "s'atteler à un nouveau présentateur" et à de s'adapter à des "changements majeurs".