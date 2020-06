Interrompue en mars dernier à quelques mètres de la ligne d’arrivée, la série belge prépare son retour en plateau.

"On sera dans les premiers à redémarrer côté francophone", souligne la productrice Annabella Nezri (Kwassa Films). Une reprise de tournage prévue fin juin, début juillet. "On va tout faire pour que le guide sanitaire soit bien appliqué. Il a été créé entre Flamands et francophones et validé par les commissions paritaires. Il y a des choses très précises à faire en fonction de chaque poste : des mesures à prendre, du nettoyage à faire…"