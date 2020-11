© D.R.

Pour des morts-vivants, les Walking Dead ont une longévité remarquable. Dix ans déjà qu’ils rôdent sur les petits écrans du monde entier. Avec un petit temps de retard pour cause de pandémie mondiale, la dixième saison de The Walking Dead ( TWD) vient de s’achever sur BeTV (six épisodes de plus seront diffusés en 2021). La onzième et dernière saison est annoncée pour diffusion en 2022. Un film devrait suivre. Parallèlement, la cinquième saison de la série spin-off se poursuit sur Amazon Prime et la diffusion d’un deuxième spin-off, The Walking Dead : World Beyond, a débuté le 2 octobre 2020 sur la même plateforme.