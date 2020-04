Chaque jour, avant 13 heures, le comédien lit un poème dans "Entrez sans frapper". A découvrir sur La Première , à 12 h 59.

Une voix posée, chaude et grave, qui vous chavire et vous emporte, chaque jour, juste avant le coup de 13 heures, et son décompte des morts. Une valse de mots, cette fois, de vers, de quatrains, signés Pessoa ( " Lorsque le printemps sera, si je suis déjà mort…" ), Baudelaire ( " Il faut toujours être ivre, tout est là" ), Houellebecq ( " Il existe au milieu du temps, la possibilité d’une île ") ou Martha Medeiros ( " Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas" )... Ou encore Germain Nouveau, Paul Verlaine, Robert Desnos, Sylvia Plath… On voudrait les citer tous, les lire et les relire tant ils nous enivrent, mais l’heure est à l’écoute, celle du poème que nous livre Thierry Hellin, notre Édouard Baer à nous, sur La Première. Pour un peu de hauteur, de profondeur, d’espace. Une respiration indispensable à l’heure du confinement. Du studio qu’il a improvisé, dans sa maison d’Archennes, le comédien, bien connu des amateurs de théâtre, nous parle de cette nouvelle expérience pour lui. Entretien.