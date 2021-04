La série Pandore, coproduite par la RTBF, va mettre le point final à son tournage ce week-end après deux interruptions.

Sept mois que l’aventure a débuté. Contre vagues et protocoles et malgré les interruptions, l’équipe a tenu bon. Ce week-end, le tournage de la sérieétalé, au final, sur trois saisons, touchera enfin au but. Après l’automne et son reconfinement, l’hiver et ses différents protocoles, le printemps apporte la délivrance : deux ultimes journées de tournage décalées pour cause d’acteur resté bloqué en Asie et de lieux indisponibles aussi.