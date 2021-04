Les mesures ont beau être extrêmement strictes, les mises à l'isolement scrupuleusement respectées et les contrôles fréquents, un membre des équipes d'Adventure Line Productions, qui tourne actuellement la future saison de Koh-Lanta à Tahiti, a dû être évacué dimanhe du site de tournage en Polynésie française.

C'est Tahiti Infos qui a révélé l'affaire: alors que l'équipe est installée depuis quelques jours dans le lagon des îles de Raiatea et de Taha’a, un membre de l'équipe de tournage de l’édition "all stars"" - édition anniversaire des 20 ans de Koh-Lanta, a été testé positif et a rejoint le centre hospitalier de Taaone, sur l’île de Tahiti.

Selon Tahiti Infos, cette personne n'aurait pas effectué sa phase d'isolement, contrairement au reste de l'équipe, et aurait d'ailleurs rejoint la Polynésie par un autre vol que l'ensemble des membres d'Adventure Line Productions. Une enquête a donc été ouverte pour s'assurer que personne d'autre à Raiatea et Taha’a n’a été contaminé. Toujours selon nos confrères de l'autre bout du monde,d’autres membres de la production auraient été testés positifs au Covid-19 il y a quelques jours durant la phase d’isolement à Tahiti.

"Il y a une bulle qui a été mise en place pour les personnes de “Koh-Lanta”, ceux qui participent aux jeux et l’équipe technique. C’est extrêmement rigoureux dans le suivi de la détection", a assuré le Haut-commissaire de la République en Polynésie française Dominique Sorain.

A l'automne dernier, lors du tournage de "Koh-Lanta, les armes secrètes", aucun cas de Covid n'avait été détecté et le tournage avait pu se dérouler sans encombres.

L'édition en cours de tournage devrait être diffusée à l'automne prochain. Les 20 candidats (et quatre "réservistes") se sont envolés pour Tahiti le 8 avril dernier.