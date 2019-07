"Après 10 ans, j’ai décidé qu’il était temps de dire au revoir à mon rôle de juré dans l’émission Top Chef.

J’ai eu la chance de rencontrer plus de 160 candidats et voir évoluer 10 gagnants à travers les saisons .

10 ans de rencontres, de challenges, et surtout de cuisine".

Jean-François Piège estime que "Top Chef à été pour moi une aventure exceptionnelle que je n’oublierai jamais merci à la chaîne M6 à la production studio 89 de m’avoir fait confiance pendant ces 10 saisons.

Je pense à tous les techniciens, les maquilleuses, coiffeuses, aux journalistes, aux rédacteurs en chef, à mes collègues et amis jurés à Stéphane Rotenberg, Florence Duhayot et à tous ceux que j’ai pu côtoyer pendant ces 10 saisons sachez que je ne vous oublierais jamais !

Et bien sûr un grand merci à vous tous ! Aux téléspectateurs si nombreux depuis 10 ans toujours au rdv, tout a été possible grâce à vous !



L’aventure Top Chef à changé ma vie et à surtout permis à ce que la cuisine devienne accessible à tous, je suis si fier d’avoir contribué et d’avoir défendu un programme qui a révélé des passions et des vocations et mis en lumière un métier passionnant qui est le mien : Cuisinier !"