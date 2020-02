Ce préavis a été déposé par la CSC-Transcom pour les 17, 18 et 19 février.

Avant d’évoquer les raisons qui ont poussé son organisation à déposer un préavis de grève, Stephan Brixhe, permanent Transcom CSC-RTBF, tenait à insister sur le fait que cette décision, le jure-t-il, n’a "aucun rapport" avec la reconduction de Jean-Paul Philippot en tant qu’administrateur général du groupe public pour six ans.

Hasard du calendrier, l’annonce de la grève, décidée avant, a été annoncée par l’agence Belga, jeudi, dans la foulée de la reconduction de Jean-Paul Philippot pour un quatrième man dat à la tête de la RTBF. "Sous la pression des travailleurs, qui nous disent, on en a marre, on ne veut plus avancer de cette manière-là, nous avons déposé ce préavis de grève", explique le représentant syndical avant de détailler.