Durant la guerre syrienne, la majorité des journalistes ont renoncé à traverser la frontière turque pour rejoindre les groupes djihadistes les plus violents, comme l’Etat islamique ou le Front al-Nosra. Trop dangereux. Plusieurs ont été pris en otage, certains n’en sont jamais revenus. Et voilà qu’arrive Talal Derki.

Ce Syrien d’origine kurde, né à Damas et réfugié à Berlin, a traversé la frontière. Il s’est fait passer pour un sympathisant du Front al-Nosra et pendant des mois, il a, avec son cameraman, filmé une famille de djihadistes quelque part dans la région d’Idlib, au nord de la Syrie. La famille d’Abou Osama.

Cela donne « On Fathers and Sons », un documentaire exceptionnel qu’il sera donné de voir ce mardi à 20h50 sur Arte. Il avait été diffusé au festival RamDam de Tournai en janvier dernier.

Dans l’intimité du groupe

Exceptionnel en raison des risques qu’a pris le réalisateur, un homme plutôt libéral de 41 ans, en se rendant à plusieurs reprises au coeur même de la famille d’un haut cadre et expert en voitures piégées du Front Al-Nosra, proche d’Al-Qaïda. Exceptionnel car aucun journaliste ou cinéaste n’a pu entrer dans l’intimité de ce groupe sur la durée.

« Je pensais que ce film était urgent. Je devais le faire. J’avais une opportunité, un accès là-bas. J’avais l’expérience d’une zone de guerre. Je connaissais les lieux et les gens – mes gens. Et si je ne racontais pas cette histoire à la manière d’un film, personne d’autre ne le ferait », explique le réalisateur dans une interview donnée lors du Festival du film de Sundance, le grand festival du film indépendant et du documentaire.

« Of Fathers and Sons » (« Djihadistes de père en fils », en français) raconte la vie d’Abou Oussama et de ses deux fils dans une maison non loin de la ligne de front avec l’armée syrienne. Régulièrement, des avions syriens strient le ciel et bombardent les positions djihadistes. Mais ce n’est pas la guerre que Talal Derki filme, c’est le rapport du père à ses deux fils : comment il leur inculque son poison idéologique, comment il les bat, comment enfin ils les envoient un jour, à l’arrière d’un pick-up, à l’école de formation des soldats du djihad.

Des images rarissimes

Les scènes relatant l’entraînement des garçons sont rarissimes. On y voit les formateurs tirer entre les jambes des jeunes recrues, les jeunes défiler en uniforme et ramper en paracommandos. On voit aussi le père demander à son fils de prendre son arme quand passe dans la rue une petite de deux ans qui ne porte pas le hijab. On entend aussi un enfant crier « Allah est grand ! » après avoir coupé la tête d’un moineau.

« Dans chaque pays où le chaos s’installe », poursuit Talal Derki, « les djihadistes apparaissent immédiatement. Comme en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie. Quand ils y a des bombardements, les gens deviennent plus radicaux, plus religieux. C’est le moment que les djihadistes trouvent pour empoisonner les mentalités de la société ».

Un enfer, un « cauchemar » que Tala Derki fuit à la fin du film en marchant le long du mur qui sépare la Syrie de la Turquie, par une pluie fine. Cette fois, c’est bien fini. Il tourne le dos à son pays et rentre en Allemagne. Abou Oussama, lui, a été tué après la finalisation du film.

Sorti en 2017, le documentaire collectionne les honneurs. Talal Derki a le privilège d’avoir reçu deux fois le Grand Prix du Jury du Festival Sundance, la première fois avec « Retour à Homs » en 2014, la deuxième avec ce film en 2018. « Of Fathers and Sons » a également été primé en Europe et en Allemagne.