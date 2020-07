© Dupuis Edition et Audiovisuel / Peyo Productions

Alors que TF1 a annoncé en avril dernier le développement d’une adaptation de la série Azuro (Auzou), les aventures d’une brigade de dragons sauveteurs de créatures fantastiques, le directeur des programmes jeunesse Yann Labasque prépare une rentrée riche en nouveautés sur TFou. Malgré le retard provoqué par la crise sanitaire du Covid-19. "Nous diffuserons dès septembre des inédits des séries en cours, telles que Barbapapa, Pat’Patrouille, avant d’enchaîner avec de nouvelles saisons en octobre", assure-t-il. La saison 2 de Loup et la saison 4 de Miraculous sont prévues pour 2021. Quant aux nouvelles séries, Splat Harry arrivera à l’automne, Droners fin 2020, Les Schtroumpfs, comme Ghostforce, au printemps 2021. Notons, pour les fêtes, les deux spéciaux de 52 minutes de Miraculous World, à New York et à Shanghai, très belle extension de l’univers de Miraculous.

Est-ce que toutes vos séries se poursuivent ?