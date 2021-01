Un accord a été conclu avec Federation Entertainment, qui a notamment produit Le bureau des légendes.

Dans le livre dédié à Xavier Dupont de Ligonnès issu de leur enquête parue cet été dans Society, Pierre Boisson et ses coauteurs écrivent qu’un mystère comme celui-là permet d’échafauder plein de théories, dans des romans, sur Internet et dans des docu-fictions. Or, on sait désormais que leur enquête va, à son tour, faire l’objet d’une adaptation en série. Comment, dès lors, ne pas tomber, dans ce genre de théorie et les pièges qu’ils dénoncent ? En se montrant aussi vigilant sur ce qui sera tourné qu’ils l’ont été sur ce qui a été écrit.

“Après le succès des articles, cet été, on a eu beaucoup de propositions pour l’adapter et on a dit non à quasiment tout”, explique Pierre Boisson. “Mais on a conclu un partenariat avec une grande société de production française, Federation Entertainment, qui a fait Le bureau des légendes, par exemple. SoPress sera coproducteur et moi, je serai parmi l’équipe des scénaristes. À SoPress, on aime bien faire les choses nous-mêmes et c’est important d’y participer de manière active pour, justement, respecter le ton et la philosophie avec laquelle on a abordé cette histoire.”