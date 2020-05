“Un tsunami”, voilà comment les Italiens qualifient la crise du coronavirus qui bouleverse actuellement le monde entier. Au cœur de ce tourbillon dramatique, Valérie Dupont, correspondante de la Libre Belgique mais aussi la RTBF en Italie, tente d’informer au mieux les téléspectateurs depuis le pays où l’épidémie s’est cruellement manifestée avant d’attaquer davantage les pays voisins. Un travail quotidien qui sera notamment mis en lumière au travers de l’édition spéciale Tour d’Europe du Covid-19, diffusée ce dimanche après le JT de 19h30 sur La Une.

“Pour l’Europe, l’Italie a été une sorte de post-avancée de l’épidémie. Les centaines de corbillards, d’enterrements, ce qui s’est passé a été vu comme quelque chose d’incroyable par les autres pays d’Europe. Ils se sont dit que ça n’allait jamais arriver chez eux. Trois semaines plus tard, c’était sur la Belgique que l’épidémie s’abattait”, explique la journaliste. “Les Italiens regardent plutôt ce qu’il se passe en France et en Allemagne. Ils ne connaissent pas bien la Belgique. Pour eux, c’est Bruxelles, le siège de l’Union Européenne qui n’est, selon eux, pas en odeur de sainteté. Les Italiens se sont sentis un peu abandonnés par l’Europe. Et, ils voient qu’elle ne gère pas mieux la crise qu’eux finalement. C’est l’état d’esprit qui règne ici, en tout cas.”