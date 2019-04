Alors que son mari l’étrangle, Alexandra Lange, pour sauver sa vie, saisit un couteau de cuisine et le frappe d’un coup qui s’avérera fatal. Devant la cour d’appel de Douai, Luc Frémiot, avocat général, obtient l’acquittement. Cette affaire, qui remonte à 2012, connut un retentissement international. Luc Frémiot est un pionnier dans la lutte contre les violences conjugales. Six ans plus tôt, en qualité de procureur de la République à Douai, il avait sollicité la communauté urbaine d’Arras afin de mettre en place un dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales. Il voulait créer un lieu qui permette l’éloignement des conjoints violents, avec une prise en charge pour lutter contre la récidive. Ainsi naquit, en 2008, le Home des Rosati.