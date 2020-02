Le grand gagnant de la première édition de The Voice Kids Belgique est...

Océana, la Quaregnonais de 11 ans qui a remporté la victoire face à Mathis et Anouk.

© D.R.



Une belle aventure, la première de The Voice Kids Belgique s’est clôturée, ce mardi soir, sur La Une. Après des semaines de compétition, Océana, candidate de l’équipe de Slimane, remporte le télécrochet ainsi qu’un contrat chez Universal et un chèque de 10 000 euros promis au vainqueur. "Merci à tout le monde, à mon coach qui a été extraordinaire et aux téléspectateurs qui ont toujours été là pour moi", déclare la Quaregnonaise de 11 ans qui a ensuite passé la parole à son coach. "Merci pour Océana et merci à vous la Belgique de m’avoir si bien accueilli. Je suis si fier pour elle. Elle le mérite. Je lui souhaite une très belle et longue route", lance celui qui, grâce à cette saison, est devenu le premier gagnant du format The Voice au monde à avoir également gagné le télécrochet en tant que coach.

Un parcours sans faute

C’est avec Vivre pour le meilleur, tube inoubliable de Johnny Hallyday, que Océana avait tapé dans l’œil du jury de The Voice Kids lors des blinds. Comme elle l’espérait, elle a rejoint l’équipe de Slimane. "T’es arrivée avec des paillettes sur ta robe. T’avais déjà tout d’une pro", se souvient le chanteur lors d’un retour sur les prestations de sa petite protégée.

Lors des battles, Océana s’est à nouveau approprié le titre d’un des monuments de la chanson française en reprenant, avec Maddalena et Martin, Je vole de Michel Sardou. Une deuxième épreuve qui a décidé l’ancien gagnant de The Voice France à continuer son parcours avec celle qui a commencé à chanter, à 5 ans, en écoutant la radio et en visionnant des clips sur YouTube.

Le titre Balance ton quoi d’Angèle a été le meilleur allié de Océana lors de la grande finale de The Voice Kids. Celui-ci lui a permis de tirer son épingle du jeu face à Chiara, autre talent de l’équipe de Slimane. "Océana a encore quelque chose à montrer", se justifie le coach.

Vêtue d’une robe de princesse scintillante, la jeune fille a offert une interprétation magistrale de Je suis malade de Serge Lama lors de la grande finale du concours. Un choix qui s’est avéré bénéfique pour celle qui, trophée en poche, retournera à l’école dès que les congés de carnaval seront terminés.