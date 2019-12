Quelles sont les séries qui ont le mieux marché cette année, télévisions et plateformes confondues ?

Le grand gagnant va en surprendre plus d’un. Lucifer n’avait eu droit à une quatrième saison que sous la pression des fans. Et termine en tête de l’année 2019, devant Friends et Grey’s Anatomy. Le reste du top 10 est composé, das l’ordre, de Brooklyn nin-nine, Stranger Things, Game of Thrones, Big Bang Theory, Riverdale, How I Met Your Mother et Money Heist. P.L.