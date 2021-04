Le gagnant de la neuvième saison de The Voice Belgique est connu. Ce mardi soir, lors de la grande finale du télécrochet sur La Une, Jérémie Makiese, Dilbeekois de 20 ans, a remporté la victoire face à Alice van Eesbeeck avec 53 % des votes en sa faveur. "Mama, je te remercie de tout mon coeur pour tout ce que tu as apporté dans ma vie depuis le début de l'émission et jusqu'à aujurd'hui. T'as changé ma vie", dit-il, ému, à sa coach BJ Scott, qui rajoute donc une deuxième victoire à son palmarès dans l'émission.

Lors de cette dernière ligne droite, le jeune homme a, à nouveau, touché le public en interprétant Earth Song de Michael Jackson, entouré de choristes et sous le regard rempli de fierté de BJ Scott. "Jérémie est vrai. Il chante avec son coeur et son âme. C'est un bout en train", déclare la coach.

Après avoir été sélectionné par le public, à la mi-soirée, pour continuer l'aventure, Jérémie a souhaité réinterpréter Jealous de Labrinth, le morceau qui lui avait ouvert les portes de The Voice Belgique, celui avec lequel il a obtenu quatre buzz lors des Blinds. Le dernier moment suspendu de la saison...

Véritable showman et "maître de l'émotion", Jérémie a également fait ses preuves sur des morceaux plus rythmés lors du premier Live. Sa prestation sur You're Nobody 'til Somebody Loves You de James Arthur lui a permis de décrocher son ticket pour la suite de l'aventure.

Dès ce mercredi, une nouvelle expérience attend Jérémie. Celle de la promotion et des interviews, de la radio aux différents journaux et magazines belges. Une journée qui s'annonce bien chargée pour le chanteur soul qui sera désormais suivi par Universal Music.

BJ Scott et Loïc Nottet présentent leur duo en exclusivité

En fin de soirée, peu avant l'annonce du gagnant de la saison, BJ Scott et Loïc Nottet ont réservé une petite surprise au public de The Voice Belgique. En exclusivité, le chanteur et son ancienne coach ont présenté Start It from the End, leur nouveau titre en duo. " On a écrit une chanson en une semaine. On a commencé dans les loges de The Voice . C'était une idée de Loic", explique BJ Scott. Le morceau est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.