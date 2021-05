Ce samedi, pour la finale de The Voice France, Jim Bauer (équipe de Marc Lavoine) la belge Mentissa Aziza (équipe de Vianney), Cyprien Zeni (équipe d'Amel Bent) et Marghe Davido (équipe de Florent Pagny) s'affrontaient dans le but de remporter le titre de la plus belle voix 2021.

Après deux heures d'émission, deux candidats étaient éliminés de la course au titre et deux restaient encore en lice pour un final à deux. Ce sont les poulains de Marc Lavoine et Florent Pagny, respectivement Jim Bauer et Marghe Davido, qui se sont qualifiés, au détriment de Mentissa Aziza et de Cyprien Zeni.

La candidate belge échoue donc en finale, empêchant Vianney d'être le coach victorieux de l'édition 2021 de The Voice France.

Au bout du suspense, c'est Marghe Davido, talent de Florent Pagny, qui a remporté le plus de suffrage (68%!) de la part du public et donc remporté l'édition 2021 de The Voice France.