Fait rare : Netflix vient de dévoiler ses séries qui ont le mieux marché en 2019.

Voici ce classement :

1) Strangers Things (64 millions de vues) ;

2) The Umbrella Academy (45 M) ;

3) La Casa De Papel (44 M) ;

4) You (40 M) ;

5) Sex Education (40 M) ;

6) Our Planet (33 M) ;

7) Unbelievable (32 M) ;

8) Dead to Me (30 M) ;

9) When They See Us (25 M)

10) Elite (20 millions de vues).

Vous savez donc ce qu’il vous reste à rattraper…