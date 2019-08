TF1 n’a pas fait dans le détail après une huitième saison de The Voice, la plus belle voix dont les audiences s’effritaient, atteignant même un plus bas historique. Nous savions déjà que le coach Julien Clerc était sur un siège éjectable. En réalité, ce sont les quatre fauteuils qui se vident. Bye bye les Jenifer, Mika, Soprano et donc Julien Clerc, place à une équipe toute neuve qui prend le relais. Amel Bent et Pascal Obispo s’y installent, de même que Marc Lavoine qui était déjà pressenti depuis plusieurs semaines. Le trio est complété par Lara Fabian.

Pour les deux derniers cités, ce sera une première même si la belgo-canadienne a déjà une certaine expérience du télé-crochet. Lors de la première saison du programme, à l’occasion des battles, elle avait épaulé Florent Pagny qui officiait comme coach. Depuis 2018, elle avait aussi rejoint les fauteuils de la team aux commandes de la version québecoise de l’émission, ne cachant pas son plaisir de prendre sous son aile des talents. Depuis la sortie de son dernier album, elle avait aussi déclaré avoir été approchée à plusieurs reprises par TF1 mais avoir toujours dû refuser les propositions pour des raisons d’agenda.

Le départ de certains coachs emblématiques de l'émission semblait inéluctable. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, Jenifer avait laissé entrevoir de nouveaux projets. Quant à Mika, il sort son nouvel album ce qui va l'amener à être en tournée et donc peu disponible. En revanche, Soprano ne quitte pas tout à fait le giron de The Voice, puisqu'il reste coach dans The Voice Kids, toujours sur TF1.