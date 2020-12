Les Trophées des Belges du bout du monde sont remis ce dimanche 27 décembre à partir de 9 heures, lors d'une émission radio spéciale en présence de personnalités, sur La Première. Une émission télévisée qui leur est spécialement consacrée est ensuite diffusée sur la Une à 13 h 35, toujours ce dimanche 27 décembre.



L’objectif de ce concours, duquel La Libre est partenaire et inspiré des émissions de la RTBF Les Belges du bout du monde, est d’honorer des expatriés belges faisant le rayonnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger. Les lecteurs de La Libre et les auditeurs de la Première étaient invités à faire le choix parmi 9 candidats, dans trois catégories.



Dans la catégorie Nature, c’est donc Bernard Kervyn, fondateur de Mékong Plus, une ONG active auprès des plus pauvres dans mille villages au Vietnam et au Cambodge, qui a remporté le prix. Lisez son interview ici.