Virginie Pierre (Guinée-Conakry)

© dr

Le “Trophée des Belges du bout du monde” sera remis en décembre à des Belges francophones installés à l’étranger et y faisant rayonner la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les lecteurs de “La Libre” et les auditeurs de La Première sont invités à élire le lauréat dans trois catégories de ce concours inspirée de l'émission d'Adrien Joveneau, Les Belges du bout du monde. Voici cette semaine la catégorie Culture et art de Vivre et ses trois finalistes. Elle récompense un artiste, une œuvre, une initiative favorisant les échanges entre la Belgique et l’étranger ou mettant en valeur la mode, l’architecture ou la gastronomie belge à l’étranger, tout en privilégiant les échanges avec les populations locales.À vous de choisir entre les trois candidats, via le formulaire ci-dessous. !

En saison des pluies, le lieu est quasi inaccessible. Le reste de l’année, c’est presque le paradis : faune et flore luxuriantes, cascades… A 1200 mètres d’altitude, en plein du cœur du Fouta Djallon, massif montagneux guinéen, la Liégeoise Virginie Pierre, 51 ans, a créé une maison d’hôte, Icônes Guesthouse. Le concept ? “J’avais envie d’ouvrir une maison d’hôte dédiée aux échanges de savoir-faire. J’organise des résidences d’artistes, d’entrepreneurs. Par exemple, j’ai invité Benoît Segonds, un boulanger belge qui fait du pain bio. Il est venu enseigner la fabrication du pain au levain naturel à des jeunes. Mais lui-même a appris des choses aussi ! J’aimerais aussi inviter un torréfacteur. Ce n’est pas un hôtel, c’est d’abord une maison qui est dédiée soit à des échanges de bonnes pratiques, soit à des résidences d’artistes : il y a eu un styliste, des musiciens. Leur présence a une valeur ajoutée car il y a des échanges avec les gens. Par exemple, dans la population locale, il y a des femmes qui sont spécialisées dans la teinture à l’indigo. Les hommes tissent, les femmes peignent les tissus. On a une textile designer belge qui a retravaillé les tissus locaux. On a aussi un groupement de femmes qui fabriquent des paniers. Pour ma part, j’essaie d’insuffler une vision entrepreneuriale à leurs projets.” En Belgique, Virginie Pierre fut l’initiatrice du réseau Diane, le réseau d’affaires féminin et est d’ailleurs arrivée en Guinée en tant qu’expert en entreprenariat féminin. Elle insiste d’ailleurs sur le fait “qu’elle n’est pas une ONG mais une femme entrepreneur qui finance sur fonds propres ses projets”. Elle essaye, avec Icônes Guesthouse, “de donner envie aux jeunes locaux d’investir en Guinée plutôt que de tenter l’aventure (de l’émigration) et de mourir en mer”. C’est d’ailleurs après le décès en mer de l’un de ces jeunes de sa connaissance qu’elle a décidé de lancer la maison d’hôte.

Sophie Bourlard (Canada)

© dr



"Ce n’est pas comme si ça a été réfléchi, j’étais prise par une nouvelle passion ! Je n’arrivais plus à me concentrer sur autre chose !”Après avoir suivi son mari à Seattle pour le travail de celui-ci, la famille, ayant pris goût au style de vie nord-américain, s’est installée au Québec en 2010. Mais chez Sophie, son amour de la pâtisserie a pris le dessus sur l’intérêt qu’elle éprouvait pour son métier de secrétaire. “Assez fonceuse” – mais il faut dire aussi que le marché de l’emploi est favorable au Québec –, elle a donc décidé de se lancer dans la production de macarons, depuis… la cuisine familiale. “En fait, ici quand on arrive au Canada, quand on goûte la cuisine locale, il y a des choses qu’il n’y a pas au Canada et qui nous manquent de la Belgique. Donc, j’ai commencé à faire du pain, mais aussi des desserts, avec notre tarte au riz, des couques au beurre… Je voulais retrouver les saveurs qu’on avait chez nous.” A l’un de ses anniversaires, elle reçoit d’une amie une formation sur les macarons. Poussée par ses proches, elle décide d’en faire son nouveau métier, et cela continue depuis 2016. L’option des “Macarons de Sophie” : proposer des saveurs classiques, mais des goûts typiquement belges, ce qui permet de se démarquer : spéculoos, cuberdons, bière, ou même Chokotoff, qu’elle fait au préalable longuement fondre dans la crème. “J’utilise aussi du vrai chocolat belge.” “Mon but, pour les gens, c’est que les saveurs les emportent.” Sophie Bourlard, d’origine carolo, fournit ainsi la délégation Wallonie-Bruxelles, mais aussi de petites et plus grandes entreprises comme une société de croisière implantée dans tout le Québec. En plein développement, Sophie, 44 ans, a dû quitter la cuisine familiale pour un local plus adapté et vient d’engager son deuxième employé.

Gauthier Lagasse (Vietnam)

© dr



Pour arriver au succès, les obstacles furent multiples. S’il devait citer tous les défis auxquels il a dû faire face, “la liste serait superlongue”, s’amuse à présent le Wavrien d’origine Gauthier Lagasse, installé au Vietnam depuis 2013 et qui y produit de la bière belge, qu’il vend ensuite dans son restaurant à Ho Chi Minh Ville (Saigon). “Mais le défi principal, c’est que c’est un pays très compliqué quand on veut y faire du business. La législation y est volontairement floue, spécialement quand des étrangers veulent tenter leur chance ici et y investir. C’est extrêmement corrompu. Et puis, comme dans beaucoup de pays ici la production de bière est nationalisée. En fait, c’est un peu comme dans la phrase ‘ils ne savaient pas que c’est possible alors ils l’ont fait !’. Il y a eu un peu d’inconscience et de naïveté de notre part au départ, mais tant mieux… C’est un peu le cas de tous les entrepreneurs !” Par ailleurs, le jeune homme de 37 ans, qui a toujours eu envie de créer sa propre entreprise, a aussi “toujours un peu été frustré du manque de fierté des Belges, alors qu’on a un pays canon et énormément de choses à faire valoir.” Dans un pays où la bière est de toutes les fêtes – et un marché en croissance car la classe moyenne se développe et est curieuse de nouveauté-, l’idée lui est donc venue de produire de la bière belge, la Belgo. Mais en axant le positionnement sur une bière de “niche”, de qualité supérieure, “presque élégante”. Le maître brasseur est un Belge vivant au Vietnam. Gauthier Lagasse a ouvert un gastropub, où l’on peut consommer la bière et déguster des plats belges – moules-frites et vol-au-vent, mais à la manière vietnamienne, c’est-à-dire en partageant les plats. Le lieu permet aussi de découvrir la culture belge ; des BD sont ainsi disponibles pour les curieux… Vu le succès, un deuxième gastropub ouvre dans deux semaines.