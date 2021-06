Bernard Tapie a été ministre, chanteur, businessman... Il a aussi agité l'actualité judiciaire française ces dernières années. La plateforme Netflix a décidé d'adapter sa vie au cinéma d'ici 2022. Le magazinea annoncé ce vendredi le nom de l'acteur qui allait incarner le personnage central de la série.

C'est l'acteur et humoriste français Laurent Lafitte qui a reçu le rôle. Il a été choisi pour son talent mais aussi pour son physique. "On se disait tous les deux qu’il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie", a expliqué Tristan Séguéla, le réalisateur en charge de cette série. "On s’est fait la réflexion à peu près au même moment. Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi."

La série Wonderman se veut ambitieuse. Laurent Lafitte et Tristan Séguéla vont donc avoir du boulot. "On parlera dans la série de l’enregistrement de son disque, annonce le scénariste Olivier Demangel. On racontera son aventure dans la chanson, comment il s’est donné les moyens de ses ambitions. C’était alors un petit gars venu de la banlieue nord, très ambitieux et du coup très attachant. Il avait beaucoup d’armes pour lui, une gouaille incroyable, une capacité hors norme à s’engager sur dix projets en même temps. Et on l’amènera jusqu’au début des années 1990."

Le scénariste annonce 6 épisodes de 40 minutes "avec une part de subjectivité très forte. C’est notre regard sur sa trajectoire", conclut Olivier Demangel.