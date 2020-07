En effet, plusieurs protagonistes de la série documentaire qui s’intéresse aux "cold cases" (ces affaires criminelles fascinantes et non résolues) assurent que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours bien vivant. Les téléspectateurs étant appelés à témoigner et à participer à l’enquête, certains ont confirmé les dires de son ami Bruno de Stabenrath -qui affirme qu’il est toujours en vie- et assurent même l’avoir retrouvé.

Terry Dunn Meurer, le producteur de l’émission, a d’ailleurs confié à Variety qu’un témoignage “intéressant” venait de citoyens américains. “Il y avait quelqu’un à Chicago, je crois que c’était sur Lake Shore Drive (l’autoroute qui traverse la ville, ndlr). Ils ont entendu ce type parler français et l’ont regardé. Ils venaient juste de voir l’épisode. Ils nous ont envoyé une photo et il ressemblait vraiment à Xavier. C’était saisissant. Donc nous avons partagé ce tuyau. Mais c’est juste un inconnu, nous n’avons pas de nom, rien de particulier.” Toute enquête nécessite toutefois des preuves plus concrètes pour retrouver la trace du présumé assassin français. “Ce qu’on espère, c’est qu’il soit remarié ou qu’il ait une copine, ou qu’il ait un collègue de travail qui soit sûr à 100 % que c’est lui. Nous avons besoin d’une piste sérieuse, car les pistes viennent de partout dans le monde.”



260 affaires résolues grâce à l’émission



Avec le retour des Enquêtes extraordinaires sur Netflix (série documentaire disparue des écrans depuis 2010), un public international a donc désormais accès à ce mystérieux fait divers français. Et relancera sans doute l’enquête de manière réelle. Avec une équipe de 5 à 6 personnes dédiée à trier les témoignages reçus sur l’affaire, le producteur d’Unsolved Mysteries croit même en une possible arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. “S’il devait être retrouvé, j’espère que ce sera grâce au public de Netflix, a-t-il confié, toujours à Variety. S’il est vivant, c’est le mystère. Est-ce qu’il s’est suicidé après avoir mené son plan si élaboré, ou est-ce qu’il est là, quelque part ?”



La mission de ce programme étant de résoudre des affaires macabres, l'objectif est parfois atteint. L’équipe d’Unsolved Mysteries assure en effet avoir aidé à résoudre plus de 260 affaires (sur 1300 sujets diffusés dans leur émission) depuis sa création en 1987. Ce qui fait un ratio d'une affaire sur cinq, soit 20% de cas résolus.