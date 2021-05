Yoann Lemaire, viré de son club après son coming out Médias & Séries Jacques Besnard

Plus de dix ans après avoir été exclu, l’ex-footballeur amateur Yoann Lemaire a décidé de co-réaliser le premier documentaire sur l’homophobie dans le football : "Footballeur et homo : au cœur du tabou". Lundi sur La Trois, 21h05 et en replay sur Auvio.