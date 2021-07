Pukkelpop est finalement annulé, les organisateurs jettent l'éponge

L'annonce était déjà dans l'air depuis jeudi, lorsque les organisateurs avaient décidé de suspendre la vente des billets et d'interrompre la construction des installations. Ils protestaient contre le manque de clarté des décisions des autorités, après le Codeo de lundi dernier.

Pour recevoir le fameux "Covid Safety Ticket", il faut en effet être entièrement vacciné depuis plus de deux semaines, présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif datant de 48 heures au maximum. Auparavant, ce délai était de 72 heures. C'est précisément ce dernier point qui a été difficile à accepter pour les organisateurs. "A l’origine, c’est-à-dire après la réunion du comité du 16 juin, un test PCR négatif de moins de 72 heures était suffisant. Lundi dernier, plus d’un mois après les directives originelles, le délai a soudainement été rabaissé à 48 heures. Ce n’est absolument pas un détail anodin lorsqu’il s’agit d’organiser un événement de la taille de Pukkelpop", écrit le festival dans un communiqué.

Les modifications relatives aux tests rapides antigéniques ont sans doute été la goutte d'eau. "Depuis lundi, il n’était également plus possible d’avoir accès au festival avec un test antigénique négatif. Retester via test antigénique est soudainement à nouveau possible, mais la durée de validité initiale de 48 heures a été rabaissée à 24 heures. Nous nous préparions initialement à une capacité de 7000 tests par jour sur le site du festival. La modification de la durée de validité du test antigénique rapide et du test PCR signifie que nous devrions tripler la capacité de test. Pour mettre ces chiffres en perspective, il s’agit de 21 fois la capacité du centre de test Park Spoor d’Anvers les jours de grande affluence."

Impossible dans ces conditions d'organiser le festival, d'autant que la plupart des jeunes festivaliers n'auraient pas encore été totalement vaccinés. "Il suffit de regarder les chiffres et de faire preuve de bon sens. (...) Nous regrettons énormément que cette décision n’ait été prise qu’un mois avant le début du festival par nos instances publiques, mais notre processus a toujours été sujet à modification", lit-on. "Notre cœur saigne, surtout pour les jeunes. Nous avions tellement envie de leur donner ce festival, mais il ne peut en être ainsi."

Les festivaliers qui avaient déjà un ticket seront contactés par mail avant le 8 août. Ils pourront soit demander un remboursement, soit déjà réserver leur place pour 2022...