Le bassiste de ZZ Top, Dusty Hill, est décédé

Dusty Hill, bassiste de ZZ Top, est décédé, a annoncé mercredi le groupe de rock américain sur son site internet. Il avait 72 ans. Billy Gibbons (guitare, chant) et Frank Beard (batterie), membres du groupe ont publié sur Facebook un message: "Nous sommes attristés par la nouvelle d'aujourd'hui : notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil à la maison à Houston, Texas. Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et un engagement durable à fournir ce fond monumental au « Top ». Nous serons à jamais connectés à ce « Blues Shuffle in C. »