Le premier jour du festival "We Can Dance", qui devait se tenir vendredi sur la plage de Zeebrugge est annulé, a annoncé jeudi l'organisation.

Le premier jour du festival zeebrugeois "We Can Dance" annulé

Le festival de danse commencera donc un jour plus tard en raison des vents violents attendus à la mer. Cette décision a été prise par sécurité. "Il n'est pas possible de garantir un environnement sûr pour les visiteurs et l'équipe dans une tempête de vent prévue de 8 à 9 Beaufort", expliquent les organisateurs. Des artistes comme Blck Mamba, Thang et Kerri Chandler étaient au programme de cette première journée.

En ce qui concerne le samedi et le dimanche, des conditions météorologiques normales sont attendues et tout devrait se dérouler comme prévu, précise l'organisation. Les festivaliers qui ont acheté un billet pour le vendredi seront automatiquement remboursés.

Les organisateurs sont amers quant à cette annulation. "Cela nous brise le cœur. Après un an et demi de lutte pour notre secteur, nous sommes très impatients d'accueillir les festivaliers pendant les sept autres jours du festival", ont-ils regretté.