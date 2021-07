Gagnez 4X2 places pour la soirée Fifty Session avec Abrahamblue et November Ultra

Les affaires reprennent ! On ne dansera pas sans distanciation avant le 13 août, mais les concerts et festivals redonnent enfin vie à la musique live.

À Bruxelles, les Fifty Summer Sessions ont fait leur grand retour après une saison 2020 passionnante, toujours sur le même mode : deux showcases par soir à admirer dans un transat, un verre à la main. Le tout dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal. Cette nouvelle soirée aura lieu, en extérieur donc, le mercredi 4 août de 18h à 23h. Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 4x2 places.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce lundi 2 août.

Au programme, mercredi , Abrahamblue et November Ultra

Basé à Anvers, en Belgique, abrahamblue a grandi avec un amour immodéré pour la musique, qu'il a cultivé au fil des années en écoutant un large éventail de styles comme la bande-son de chanteurs arabes classiques tels que Fairuz, Abdel Halim HAfez ou en dansant sur Michael Jackson ou en se laissant hypnotiser par les classiques de Beethoven et Bach. Plus tard, Blue a découvert le jazz, qui lui a ouvert un tout nouveau monde. Ajoutez à cette palette son amour et son appréciation pour le hiphop des années 90, la soul classique et même le gospel et vous comprendrez son identité éclectique.





Chanteuse et songwriteuse du groupe indé Agua Roja, avec qui elle sortira deux EPs desquels sont tirés les morceaux “Summer ends”, “Be alone”, “Lord”, November Ultra est souvent reconnue pour sa voix profonde et apaisante. Le groupe split en 2018 - November évolue alors en November Ultra et se met à explorer en solo. En parallèle, elle travaille pour et avec d'autres artistes en tant que toplineuse/songwri- teuse (Jaden Smith, Claire Laffut, Kungs, Barbara Pravi,...) et crée son premier album dans son coin, album qu'elle décide en grande partie de faire toute seule en apprenant à s’enregistrer et à produire sur le logiciel Ableton. Le résultat : 11 chansons comme un voyage à travers l'éventail musical de l'hispano-française bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et aux comédies musicales des années 60.