Le Pukkelpop organisera une mini-édition du festival au Muziekodroom de Hasselt

Ce "Pukkelpopkwartier" aura lieu du 19 au 22 août, non pas à Kiewit où se déroule traditionnellement le festival, mais à Hasselt, rapportent Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad et De Standaard mardi. "Nous avons décidé de ne pas jeter l'éponge", déclare le porte-parole Frederik Luyten. Ce mini festival, "c'est ce que nous avons pu réaliser en un court laps de temps." L'alternative conserve des noms à l'affiche de l'édition annulée, tels que Zwangere Guy, 2Manydjs, The Subs ou encore Charlotte De Witte.

Le site Muziekodroom à Hasselt peut accueillir 1.500 festivaliers. Chaque visiteur devra présenter un Covid safe ticket, garantissant qu'il est soit entièrement vacciné depuis au moins deux semaines, soit qu'il dispose d'un test PCR négatif ou d'un certificat de rétablissement de moins de six mois. Les évènements se dérouleront sans masque ni distanciation sociale, peuvent de la sorte assurer les organisateurs.