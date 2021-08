Hospitalisé d'urgence, Akhenaton (IAM) est en réanimation après avoir contracté le Covid

Placé en réanimation, son cas semble potentiellement grave à en croire les infos révélées par BFM TV Marseille-Provence. Le média explique qu'Akhenaton a été pris en charge par les urgences vitales de l'hôpital de la Timone pour détresse respiratoire. "Selon nos informations, le rappeur phare du groupe IAM, testé positif au Covid-19, a été hospitalisé et transféré en réanimation dimanche soir. Contactée par BFM Marseille Provence, sa famille confirme que l'artiste a été hospitalisé mais se refuse à tout commentaire."

Pour rappel, ces dernières semaines, le célèbre groupe de rap marseillais avait été contraint d'annuler plusieurs dates de concert. En cause, l'apparition d'un cas de Covid-19, justement, au sein de ses membres. Si l'identité du membre en question n'a jamais été révélée, IAM devait notamment se produire à Saint-Raphaël (dans le Var) ce lundi puis à Luxey (dans les Landes) mardi.

Le 17 juillet dernier, Akhenaton avait aussi réaffirmé publiquement son opposition à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire. "Je le redis, avec le groupe IAM, nous sommes contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers", avait-il déclaré dans une vidéo postée sur Twitter.