Gagnez 4X2 places pour la dernière soirée Fifty Session de 2021 avec K.Zia et Lewis Ofman

On ne dansera pas sans distanciation avant le 13 août, mais les concerts et festivals ont repris vie. À Bruxelles, les Fifty Summer Sessions ont fait leur grand retour après une saison 2020 passionnante, toujours sur le même mode : deux showcases par soir à admirer dans un transat, un verre à la main. Le tout dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal. Cette dernière soirée de la saison 2021 aura lieu, en extérieur donc, le mercredi 11 août de 18h à 23h. Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 4x2 places.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce lundi 9 août.

Au programme, mercredi , K.Zia et Lewis Ofman





K.ZIA est une chanteuse, compositrice et directrice artistique née à Bruxelles, et ayant vécu aux quatre coins du monde avant de s’installer récemment à Berlin. Sa musique vibrante mêle R&B alternatif, Soul, Pop, Trap et afrobeats. Née d'un père martiniquais et d'une mère belgo-congolaise - l'artiste de renommée internationale Zap Mama - K.ZIA a grandi au milieu de nombreuses cultures et a parcouru le monde de la musique et du cirque, ce qui lui a donné une vision unique de l'art et de la vie. Qu'il s'agisse de faire les chœurs en tournée avec sa mère, entre le Japon et les États-Unis, ou de se produire aux côtés de son père dans des spectacles majestueux, la jeune femme est pratiquement née sur scène, et cela se ressent beaucoup lorsqu'on la voit se produire en live.

Lewis Delhomme commence à jouer de la batterie en 2010 à l’âge de 11 ans. Sa pratique s’est rapidement étendue à la maîtrise de la guitare et du piano/clavier, ce qui lui a permis de développer une passion musicale plus large. En avril 2015, sa carrière musicale commence. Il fait son premier concert public lors d'un défilé de mode pour Afterhomework, une jeune marque de mode parisienne. Il est ensuite très sollicité pour ses remixes, notamment par The Pirouettes, Hypnolove, Poom, Housse de Racket, Keziah Jones, Alt-J ou Rhye.