Accueil Culture Musique & Festivals Moïse et les Princesses au festival Rossini Nouveau "Moïse et Pharaon" au festival Rossini. Belle direction musicale, mais mise en scène anecdotique. François Jongen, envoyé spécial à Pesaro

Tous les dix ans environ, le festival Rossini de Pesaro propose un des Moïse du compositeur. Soit l’original en italien (Mosè in Egitto), créé à Naples en 1818, soit la version revue et amplifiée en français (Moïse et Pharaon, ou le Passage de la Mer rouge), que le compositeur fit représenter à Paris près de dix ans plus tard pour achever de convaincre le public de son talent...