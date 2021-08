Le Ronquières Festival se tient ce week-end: "C'est vraiment la vie d'avant !"

Les masques sont tombés dès l’entrée des contrôles de sécurité. Ce samedi, le public du Ronquières Festival, le premier événement du genre à être réorganisé dans des conditions tout à fait normales et sans jauge maximale de fréquentation. Il n’aura pas fallu insister beaucoup auprès des festivaliers pour que ceux-ci acceptent d’oublier la crise sanitaire le temps d’un week-end. Et pour beaucoup, cette normalité a eu l’effet d’une véritable bouffée d’oxygène.

"C’est vraiment un retour à la vie normale : le line-up est chouette, on est entre amis, on partage un verre", sourit Laura. "On garde forcément en tête le covid. J’ai été un peu perturbée les 30 premières minutes, mais on reprend rapidement nos vieilles habitudes et on oublie que partout ailleurs, on doit encore porter le masque." Un constat partagé par tous les festivaliers croisés ce samedi.

"Ca a été un an et demi compliqué, donc on est vraiment heureux d’être là", confirme Guillaume. "On n’est pas vraiment là pour l’affiche, qu’on trouve moins bien que les autres années, mais on profite, d’autant plus qu’il fait vraiment beau. Je pense qu’après tout ce temps, il faut apprendre à vivre avec, même si on espère ne pas être touché par le variant et connaitre une nouvelle vague. On ne peut pas rester enfermés éternellement."

Ni masque, ni distanciation sociale. C’est un vrai vent de liberté retrouvée qui a soufflé sur le site du Plan Incliné. "J’ai des frissons de retrouver la foule ! On est tous vacciné ou négatif, la vie reprend », se réjouit John. « On est là chaque année et on est heureux de ne pas faire exception pour cette reprise." De même pour Sarah et Éline, deux amies qui n’auraient raté cette édition 2021 pour rien au monde.

"On attend plus particulièrement Roméo Elvis", précisent-elles. "En général, on est une bande de 15 personnes, on est un peu moins nombreux cette année mais c’est vraiment agréable d’être là. C’est un monde à part, le temps d’un week-end." La crainte d’une contamination n’a freiné personne, ce samedi. Mais tous les festivaliers espèrent évidemment ne pas déchanter dans les prochains jours ou prochaines semaines.