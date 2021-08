"Je n'ai jamais été aussi fier" : Ed Sheeran dévoile un nouveau titre et annonce un nouvel album

C'est sur Twitter qu'Ed Sheeran a annoncé la nouvelle : le chanteur sera de retour le 29 octobre prochain avec son nouvel album, "=" ou "Equals". Son dernier tube "Bad Habits" sera présent sur l'album, aux côtés de 14 autres titres, dont le nouveau "Visiting Hours", une ballade sur laquelle Kylie Minogue a posé sa voix.

= is released on the 29th of October 🦋

— Ed Sheeran (@edsheeran) August 19, 2021

"J'ai commencé à écrire et à enregistrer cet album en juin 2017. (…) J'ai traversé l'amour, la perte, une nouvelle vie, le chagrin (…) et j'ai l'impression que c'est vraiment un disque de passage à l'âge adulte. Je n'ai jamais été aussi fier d'un travail, ni aussi excité et nerveux à l'idée que vous l'entendiez tous.", explique le chanteur sur Instagram.

L'album est d'ores et déjà disponible en précommande sur son site officiel dans de nombreuses éditions (CD, vinyles ou cassettes). "Equals" est le quatrième album d'une série de symboles arithmétiques, après "+", "X" et "Divide". Et les fans n'auront pas à patienter très longtemps pour découvrir le cinquième et dernier album de la série de leur chanteur favori ! A peine cet album sorti, "Minus" devrait sortir dans les 18 mois selon le chanteur.

Une tournée mondiale prévue

Selon son manager, Stuart Camp, l'album "Equals" risque de surprendre le public. "Il y a des chansons normales d'Ed, mais aussi d'autres avec des sonorités plus aventureuses. (...) Quand tu es un artiste établi à son niveau, tu peux prendre des risques avec ton single de retour, parce que tu sais que tu vas avoir une certaine visibilité", explique-t-il à Variety.

Il a également confirmé qu'une tournée était bel et bien programmée. "Nous allons tourner, si nous le pouvons, pendant deux à trois ans, et il pourrait y avoir d'autres albums durant cette période. Si on tourne pendant aussi longtemps, j'imagine qu'il y aura deux albums durant cette période. Parce que ce disque a mis si longtemps à se faire, nous avons beaucoup de chansons donc tout peut arriver très vite. S'il le voulait, il pourrait sortir un album de ballades acoustiques demain !", s'exclame le manager.

Une chose est sûre : la carrière du troisième artiste le plus écouté mondialement sur Spotify n'est pas prête de s'arrêter.