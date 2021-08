Accueil Culture Musique & Festivals En musique comme ailleurs, "tout le monde copie tout le monde" JUNGLE célèbre l’amitié, la musique et le sens du collectif sur “Love In Stereo”. Le duo londonien y mêle brillamment ses principales influences musicales, et estime que toute création s’inspire toujours de celle d’un autre. Comme l'illustre parfaitement le documentaire "Everything is a remix". Valentin Dauchot



"Dry Your Tears, don't Cry, I'm with you this time ", chantent Josh Lloyd Watson et Tom McFarland à l'unisson. Autrement dit : "Sèche tes larmes, ne pleure pas, je suis là cette fois." Pendant les quarante minutes et sept secondes qui suivent, le duo londonien prend un plaisir...