"L'un des batteurs les plus inspirants", "immense tristesse", "la fin d'une époque": les hommages se multiplient suite à la mort de Charlie Watts

L'annonce de la mort de Charlie Watts a suscité une vague de tristesse ce mardi. Le batteur des Rolling Stones, âgé de 80 ans, est décédé "paisiblement dans un hôpital de Londres, entouré de sa famille", a fait savoir son agent. Avec Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, Charlie Watts faisait partie des plus anciens membres du célèbre groupe de rock, et sa notoriété était immense. Pour son agent, Charlie Watts était "l'un des plus grands batteurs de sa génération".

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne tarissent en effet pas d'éloges à son sujet, et le qualificatif "légende" revient à de nombreuses reprises. Les médias spécialisés déplorent la disparition d'un musicien "mythique", "iconique", "l'un des plus inspirants". Paul McCartney, membre des Beatles, a posté sur Twitter une vidéo où il témoigne de sa tristesse d'avoir appris la mort d'un "fantastique batteur", qui était "un homme adorable". "Love you Charlie", a lancé l'artiste à la caméra, envoyant toutes ses pensées à la famille de Charlie Watts.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Charlie Watts, an absolute drumming legend. R.I.P. ❤️ — Owen Patrick Joyner (@owenjoyner) August 24, 2021

Les plateformes Spotify et Deezer ont également eu une petite pensée pour Charlie Watts, comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessous.

R.I.P. to Charlie Watts of The Rolling Stones, one of rock music’s greatest drummers. pic.twitter.com/mKnczhLUrK — Spotify (@Spotify) August 24, 2021

Il faisait battre le coeur des Stones et le nôtre. Charlie Watts nous a quittés, RIP 🖤 pic.twitter.com/swGJaiV4gi — Deezer France (@DeezerFR) August 24, 2021

Le château de Chambord, dans la Loire (France), a rendu un hommage particulier au batteur, en faisant mine d'avoir tondu le célèbre symbole des Rolling Stones sur la pelouse du château.

"Le début de la fin d'une époque", a écrit sur Twitter la journaliste Dominique Dumoulin (RTL TVI), là où l'animateur Nagui a confié être "tellement triste". Pour le philosophe des sciences Etienne Klein, aussi producteur d'une émission sur France Culture, "Aujourd’hui, Charlie est l’anagramme de chialer". "Une immense page se tourne pour la musique aujourd’hui. Pour la vie de plein de fans à travers le monde", peut-on encore lire sur le réseau social, où fleurissent ce mardi soir de nombreuses vidéos de concert des Rolling Stones.

Le début de la fin d’une époque 😢Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, est mort https://t.co/mL2gxqESqy — Demoulin Dominique (@dodemoulin) August 24, 2021