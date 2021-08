Accueil Culture Musique & Festivals Fink : "Le plan c'était d'avoir une maison remplie de vinyles et de rester célibataire toute ma vie" Le chanteur et compositeur britannique s’offre un album acoustique. Une sorte de "Greatest hits" sans hits. Retour sur le parcours hors-norme d’un artiste totalement dévoué à son univers folk, soul et blues. Valentin Dauchot



Début 2018, Fin Greenall ne tient plus en place, il veut absolument partir en tournée. Le chanteur et guitariste britannique de 49 ans a beau revenir de trois ans de concerts et voyages ininterrompus avec son trio - Fink - il sent viscéralement l'appel de la scène. "Je me voyais déjà sur la route avec le groupe, le bus, les mecs des lumières, du son et de...