Le festival Tomorrowland se dote de son propre label musical

Le célèbre festival de musique électronique disposait déjà de sa propre marque de mode (TML by Tomorrowland) et d'une station radio (One World Radio). Le festival en lui-même a dû être annulé en 2020 et en 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, mais les organisateurs entendent rester proches de leur public. C'est dans cet esprit que le label de musique a été pensé. Il s'intitule "Tomorrowland Music" et fera la part belle aux artistes associés à Tomorrowland.

Le festival de musique électronique fondé en 2003 attire traditionnellement à Boom (province d'Anvers) des dizaines de milliers de festivaliers venus des quatre coins du monde. L'évènement s'est fait une réputation de classe mondiale.