Un retour à la normale pour les salles de concerts ? Pas tout à fait : "Les six prochains mois vont être compliqués à passer" Louise Hermant



Les comptes sont vite faits : il ne reste aucune date de libre dans les agendas de salles de concerts pour les prochains mois. À l'Ancienne Belgique, tout est complet jusqu'au 31 décembre 2022. Une situation plutôt inédite pour la salle bruxelloise. "On a essayé de caser un an et demi de concerts reportés dans douze...