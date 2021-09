Accueil Culture Musique & Festivals Les sourires d’Amandine Beyer Gli Incogniti ouvrent les Nuits de Septembre avec un Vivaldi sensuel. © Shutterstock Nicolas Blanmont

Antenne liégeoise des Festivals de Wallonie, les Nuits de Septembre n'ont pas dû chercher très loin pour accommoder à leur sauce le thème imposé cette année aux sept branches : Happy (pour les cinquante ans de la fédération) devient ici Nuits de Fêtes, et c'est vrai qu'il est à peu près possible de trouver une dimension festive dans tous les programmes musicaux, surtout quand on a comme secteur de prédilection la musique ancienne. Tous festifs ? Sauf la...