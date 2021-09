Vikingur Olafsson, le gros poisson sorti du petit étang

En musique comme ailleurs, "tout le monde copie tout le monde"

JUNGLE célèbre l’amitié, la musique et le sens du collectif sur “Love In Stereo”. Le duo londonien y mêle brillamment ses principales influences musicales, et estime que toute création s’inspire toujours de celle d’un autre. Comme l'illustre parfaitement le documentaire "Everything is a remix".