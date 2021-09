En 30 ans de carrière et 21 albums studio, Helmut Lotti a tout chanté dans tous les styles. Avec succès, qui plus est. En attestent ses 14 millions de disques vendus. Alors, lorsqu’il annonce une 22e contribution à sa discographie, on s’interroge : où va-t-il nous emmener ? Direction les grands classiques...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous