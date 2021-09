Laeticia Hallyday rend hommage à Johnny lors d'une journée de commémorations: "Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre"

Il y a bientôt quatre ans que Johnny Hallyday nous quittait. Le monument de la chanson française est décédé le 5 décembre 2017, laissant derrière lui une communauté de fans abasourdis.

Ce 14 septembre, la ville de Paris a décidé de lui rendre hommage. Inauguration d'une statue et d'une esplanade, discours, concert commémoratif... Rien n'est laissé au hasard pour célébrer l'interprète de nombreux tubes incontournables. Jusque midi, une cérémonie avait lieu. Ce soir, un concert aura lieu sur la scène de Bercy devant 10.000 personnes. Il est intitulé "Johnny Hallyday que je t'aime". On y retrouvera quelques beaux noms de la chanson française comme notamment Florent Pagny, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Calogero, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, Julien Doré, ainsi que les musiciens du taulier.

Revivez la cérémonie de ce mardi matin

11h40: Laeticia Hallyday: "Un moment qu'on oubliera jamais"

Après le producteur et le guitariste de Johnny, c'est son ancienne compagne, Laeticia, qui s'est livrée au micro de BFM TV. "Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un moment qu'on oubliera jamais", confie-t-elle. Avant de poursuivre: "Revoir tous ces fans qui ont parcouru sa vie et la mienne aussi m'a donné l'impression de voir défiler mon passé et d'être arrivée au bout de ce rêve. C'est merveilleux et c'est une décharge émotionnelle très forte. Je suis heureuse qu'il y ait un lieu à Paris où les fans vont pouvoir aller se recueillir".

La veuve du chanteur a regretté l'absence de David et Laura. "Je ne pouvais pas imaginer cette journée sans eux. J'aurais adoré que David puisse chanter ce soir Sang pour sang à la mémoire de son père".

11h30: Yarol Poupaud, guitariste de Johnny évoque le concert de ce soir

Au micro de BFM TV, le guitariste de Johnny Hallyday, Yarol Poupaud, a rapidement évoqué le concert qui doit avoir lieu ce mardi soir à Bercy. "Ce sera presque une ambiance de club. Il y aura une vraie proximité avec le public", commente-t-il. Ajoutant également que le public n'a rien perdu se sa ferveur.

Ensuite, nos confrères français ont questionné le producteur de Johnny Hallyday. Jean-Claude Camus était très ému quand la statue a été dévoilée au grand public. "C'était 35 ans de ma vie avec lui qui défile. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions car nous avons vécu tellement de choses ensemble. C'était un être qui sortait totalement du commun, un être extraordinaire. Je suis très heureux qu'on lui rende cet hommage à Paris. A Bercy, c'est le bon endroit", commente-t-il.

11h20: La statue dévoilée

La statue de Jonnhy Hallyday vient d'être dévoilée. Tout comme la plaque portant le nom de l'esplanade Johnny Hallyday. La statue a été réalisée par le plasticien Bertrand Lavier.

11h10: La maire de Paris rend hommage à Johnny

Après Laeticia Hallyday, c'est au tour de la maire de Paris Anne Hidalgo de s'exprimer.

"Entre Johnny et Paris, c'était une belle histoire d'amour", a-t-elle déclaré. Anne Hidalgo a expliqué pourquoi sa ville a tenu à installer une esplanade en hommage au chanteur: "Notre souhait était d'offrir un lieu où les fans pourraient se recueillir".

11h05: Laeticia Hallyday livre un discours poignant

La veuve de Johnny Hallyday s'est adressée à la foule rassemblée à Bercy pour rendre hommage au chanteur. "C'est très émouvant de vous revoir", a-t-elle lancé. "Merci d'être là aujourd'hui. Je reconnais tellement de visages. C'est très émouvant. La liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté de penser. En honorant la mémoire de Johnny, c'est à cette liberté c'est à cette liberté aussi que nous rendons hommage aujourd'hui."

"Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu'il nous a transmis. C'est le sens de cette cérémonie, ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son séjour parmi nous", a-t-elle déclaré.

🔴 "#JohnnyHallyday nous a tant donné que nous devons lui rendre une petite part de ce qu'il nous a transmis : c'est le sens de cette cérémonie, ancrée pour toujours dans le sol de Paris."



📺 Laeticia #Hallyday sur #La26 cc @MAMELIYI > https://t.co/akIbEXMULH. pic.twitter.com/BAmQRZ8Ttj — LCI (@LCI) September 14, 2021

11h00: Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo arrivent

Les discours vont bientôt débuter. Laeticia Hallyday, la dernière épouse du chanteur, est présente, tout comme la maire de Paris Anne Hidalgo.

10h45: Les Belges sont présents!

Notre journaliste sur place, Pierre-Yves Paque, nous informe que certains fans belges sont présents aux commémorations. Il y a notamment croisé des Namurois.

10h20: Un mini-concert se tient à Bercy

Un mini-concert rassemblant les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday, dont Yarol Poupaud et Yvan Cassar, a débuté à Bercy vers 10h20. Les fans sont au rendez-vous, malgré la pluie battante. Certains sont plutôt mécontents d’être installés loin de l'événement (seuls les privilégiés pourront se placer à proximité de la scène).

Les fans sont au rendez-vous, malgré une météo peu clémente.

10h15 : Un cortège de motards se dirige vers Bercy

Sur le coup de 10h15, les bikers qui participent à l'hommage à Johnny Hallyday se sont élancés depuis la Bibliothèque nationale de France en direction de Bercy, où doit être inaugurée l'esplanade Johnny Hallyday. Les bikers étaient en Harley Davidson, une marque fortement appréciée par le chanteur.