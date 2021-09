Le candidat belge à l'Eurovision 2022 a été désigné

Jérémie Makiese, le dernier gagnant de The Voice Belgique, défendra la Belgique lors du prochain concours de l'Eurovision.

La RTBF vient de l'annoncer. Jérémie Makiese sera le candidat belge de la 66e édition du concours de l'Eurovision de la chanson.

Le jeune homme, lauréat de The Voice Belgique en 2021 à seulement 20 ans, a été choisi par nos confrères pour représenter la Belgique au concours de chant européen. Il aura lieu en mai 2022 en Italie, suite à la victoire du groupe Måneskin cette année.

Originaire d'Anvers, et désormais établi à Uccle, Jérémie Makiese a signé un contrat avec Universal Music après sa victoire dans le télé-crochet. Il avait marqué les esprits suite à son interprétation de Jealous de Labyrinth.



Le gagnant avait décidé de faire une pause dans ses études de géologie, pour se consacrer à ces deux passions : la musique et le football. En plus d'être chanteur, Jérémie est aussi gardien de but. Il a signé un contrat avec le club de Vitron il y a quelques jours.

Pour l'Eurovision, le jeune homme pourra sans doute compter sur le soutien de BJ Scott, sa coach lors de l'aventure The Voice et désormais mentor dans le milieu musical. Les deux artistes partagent l’église et le gospel.