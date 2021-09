Un agenda-concert pour mieux connaître la scène musicale en Wallonie et à Bruxelles

L’ASBL Court-circuit présente son nouvel outil d’agenda-concerts, qui répertorie et met en valeur les différents artistes et lieux culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après des mois d'attente liés aux restrictions imposées au secteur culturel, souhaitez la bienvenue au nouvel agenda-concerts dédié à la musique en FWB : Court-Circuit.live. Avec plus de 70 organisations, 39 salles de concert et 2700 artistes référencés, l'agenda, aussi disponible sous forme d'application, met en valeur les différents artistes et les évènements à venir, aussi bien dans des salles reconnues comme le Botanique, que dans des lieux plus intimistes. Court-circuit.live a pour ambition de mieux représenter la (très) vaste offre musicale présente en Fédération Wallonie-Bruxelles. En quelques clics, il est possible pour l'utilisateur d'affiner sa recherche selon la date souhaitée, la ville ou le genre musical. La plateforme est à la fois quotidiennement alimentée par l'ASBL mais aussi par l'ensemble des artistes inscrits.



Ne ratez plus aucun concert

Les utilisateurs ont la possibilité de se créer un profil et de s’abonner aux artistes et organisations de leurs choix. Ils pourront suivre les actualités de leurs artistes préférés, voir la programmation de leurs salles fétiches, acheter des places en prévente ou encore découvrir de nouvelles pépites selon leurs préférences.

Court-circuit

Active depuis 1992, l’ASBL bruxelloise fédère les organisateurs de concerts en Wallonie et à Bruxelles. Court-Circuit et ses membres mettent également en place des dispositifs d’accompagnement et des actions de promotion pour les projets musicaux, groupes et artistes solo, et développe plusieurs dispositifs spécifiques dédiés aux diverses scènes musicales (pop, rock, electro, hip-hop,…).