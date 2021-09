Quand le destin frappe plutôt fort

De tous les opéras de Verdi, La Force du destin est un des plus difficiles à monter. Le livret est une telle suite de catastrophes que le spectateur un tant soit peu rationnel peine à y croire et finit par les considérer l'œil goguenard. Et s'il y a dans la musique des pages sublimes, comme la fameuse ouverture (écrite a posteriori) ou la bouleversante prière La Vergine degli angeli qui conclut le deuxième acte, il y en a aussi de plus triviales comme le Rataplan du troisième.

Stefano Mazzonis n’avait peur de rien, et il avait donc prévu de s’y attaquer en ouverture de cette saison. Disparu l’hiver dernier, l’ancien patron de l’Opéra royal de Wallonie avait déjà constitué l’équipe de production et tracé les grandes lignes de son spectacle. Reprise par Gianni Santucci - son assistant régulier - la mise en scène présente les mêmes caractéristiques que les productions auxquelles le défunt nous avait habitués : priorité aux voix, direction d’acteurs plutôt schématique, décors et costumes de facture classique.

Guerre civile espagnole?

Si le livret original inscrit l’action à la fin du XVIIIe siècle, elle semble se dérouler ici un bon siècle plus tard, voire, si on se réfère à certains uniformes militaires ou détails architecturaux de certains décors, jusqu’à la guerre civile espagnole. Les décors de Gary McCann sont multiples - chaque scène a le sien, parfois même deux - et se succèdent par de grands mouvements d’ascenseurs : les uns semblent un peu désuets (la demeure du Marquis de Calatrava) ou parfois trop apprêtés (le Couvent de la Madone des Anges), d’autres semblent plus crédibles, particulièrement ceux de guerre au troisième acte. Santucci n’a pas peur de faire déplacer ses chœurs, certains des tableaux vivants qu’il assemble sont réussis mais les déplacements restent patauds et manquent de naturel. Même remarque côté solistes : souvent livrés à eux-mêmes, frôlant parfois l’histrionisme (le trio final a l’allure d’un vieux film muet), les chanteurs ne semblent pas toujours savoir où aller ni comment exprimer leurs sentiments, mais certaines confrontations - notamment celles entre Carlo et Alvaro - fonctionnent plutôt bien. Miracle du théâtre, mais aussi force du chant, royalement servi.

Car en fait, il se vérifie ici encore que les faiblesses intrinsèques du livret de La Force du destin sont telles que c'est sans doute un des opéras qui peut le mieux s'accommoder d'un relatif manque d'investissement théâtral : on ferme les yeux et on se concentre sur la musique. Et là, cela envoie. Verdi, le chef Renato Palumbo (énergique dès l'ouverture), l'orchestre (au quart de tour), les chœurs (en grande forme), tous envoient. Et, surtout, les solistes font mouche. La forza del destino devient comme une page de heavy metal lyrique où l'on joue fort, où l'on chante fort et où l'on meurt avec enthousiasme. Palme du sonomètre à Maria José Siri, Leonora au vibrato assez large et à l'expressivité mal canalisée, mais qui s'époumone avec une aisance stupéfiante. Pour leurs débuts sur la scène liégeoise, Marcelo Alvarez (Alvaro puissant et intègre qui ne cherche pas à cacher quelques fragilités) et Simone Piazzola (Don Carlo au grave somptueux et à la projection stupéfiante) sont royaux. Transformée en meneuse de revue d'années folles, Nino Surguladze est impeccable en Preziosilla, tandis que Michele Pertusi campe un Padre Guardiano marmoréen. Enfin, dans les deux rôles de caractère et chacun avec son style propre, Enrico Marabelli (Melitone) et Maxime Melnik (Trabuco) réussissent à faire exister leurs personnages.

Liège, Théâtre royal, jusqu’au 1er octobre ; www.operaliege.be