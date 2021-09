La chanteuse s'était encore produite sur scène samedi. La cause précise de son décès n'est pas connue. 'Lady Marmalade', enregistré par le trio LaBelle en 1974 a été numéro 1 aux Etats-Unis et a fait l'objet de nombreuses reprises. Le groupe, composé de Patti LaBelle, Sarah Dash et Nona Hendryx, s'est séparé en 1976, les trois chanteuses poursuivant alors une carrière solo