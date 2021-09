PH Trigano sort Grand Romantisme : "Gainsbourg est le premier rappeur"

Installé à Bruxelles depuis quelques mois, PH Trigano profite du calme de la capitale belge après avoir vécu plusieurs années dans la frénésie parisienne. Ce déménagement lui a permis de se rapprocher du label indépendant bruxellois Labrique (l'Or du Commun, le 77, Smahlo...) avec lequel il collabore. L'auteur-compositeur et producteur a été l'orfèvre des derniers albums d'Ichon et de l'Or du Commun. Avec Grand Romantisme, il met la rupture amoureuse au coeur de ses nouvelles chansons.

Grand Romantisme a tout de l'album thérapeutique, pour ceux qui pansent lentement leur coeur brisé. PH Trigano y peint les sentiments qui découlent d'une peine de coeur vécue il y a quelques mois. "C'était la première fois que j'étais avec quelqu'un en mode 'adulte'. Et quand ça, c'est parti, tu as un vide immense que tu as jamais ressenti. Je ne pouvais faire autre chose que de parler de ça, en tout cas pendant les sept-huit premiers mois." Le sentiment d'abandon, l'incompréhension, la solitude, les regrets sont déclinés sur des mélodies qui mêlent la pop des années 80-90 au R'n'B torontois et au rap.

Avec Gainsbourg comme modèle ultime, PH Trigano a un amour immense pour le beau texte. "Avec l'âge, je me rends compte que c'est une trace que tu laisses, un témoignage de qui tu es." De quoi le rendre exigeant et difficile ? "En général, quand je fais une chanson, j'en ai essayé trois derrière. Et à un moment, j'ai réussi à trouver un truc qui me plaisait. Quand j'ai posé les premières bases de la prod, je vais commencer à écrire. Et quand j'écris, je peux me retrouver deux-trois jours sans sortir, à juste passer un appel à un ami." La discussion est au coeur de son processus créatif personnel et reste un bon moyen d'aboutir à une chanson. "J'ai besoin de me nourrir de différentes choses. Avec Ichon, on discutait pendant trois heures, on buvait du vin rouge et on mangeait des assiettes de charcuterie, et après on faisait de la musique."



Rencontre en vidéo pour évoquer ses débuts dans la musique, la liberté artistique, l'amour des mots et la French Touch.